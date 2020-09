Calciomercato Milan, ultim’ora bomba: proposto uno scambio clamoroso!

Calciomercato Milan, Maldini valuta uno scambio pazzesco

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Maldini ha ancora molto da fare per concludere la campagna acquisti rossonera. Dal calciomercato devono ancora arrivare diversi rinforzi e c’è anche da sistemare più di un colpo in uscita. In cima alla lista dei cedibili compare il nome di Lucas Paquetá, che tra gli esuberi rossoneri è quello dal valore più alto sul mercato. In attesa di ulteriori affondi da parte del Lione, che finora era apparso come il club maggiormente interessato al brasiliano, Maldini starebbe valutando un’altra clamorosa proposta.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, anche il Valencia si sarebbe fatto avanti per Paquetá, tentando di inserire una contropartita tecnica nell’operazione. La pedina di scambio sarebbe Geoffrey Kondogbia, vecchia conoscenza dei cugini nerazzurri, che sembrerebbe gradire un ritorno a Milano. L’ipotesi non sembrerebbe riscuotere il totale gradimento della dirigenza del Milan, che però è costretta a considerare anche altri fattori. I rossoneri stanno cercando un quarto centrocampista e il ritorno di Bakayoko sembra sempre più complicato. Le caratteristiche di Kondogbia gli consentirebbero di essere un’alternativa valida al mediano del Chelsea. Ed è proprio in quest’ottica che Maldini starebbe valutando il profilo dell’ex nerazzurro.

Il Milan, dal canto suo, piuttosto che accettare uno scambio, preferirebbe poter incassare del denaro dalla cessione di Paquetá. Soldi che verrebbero reinvestiti per puntare su obiettivi considerati più adatti al progetto rossonero. Nei prossimi giorni potrebbero dunque arrivare novità su questo fronte, non dimenticando che la cessione di Paquetá è uno dei punti chiave del calciomercato del Milan. La prima scelta di Maldini e soci non sembrerebbe essere uno scambio con Kondogbia, ma attualmente non è affatto un’ipotesi da scartare. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA