Ajax, l’ex rossonero Huntelaar annuncia il ritiro

MILANO – L’ex centravanti rossonero Klaas-Jan Huntelaar, oggi in forza all’Ajax, ha deciso di ritirarsi a fine stagione e lo ha annunciato tramite delle dichiarazioni riportate da MilanNews.it: “Ci ho pensato spesso negli ultimi mesi: credo che questa sarà la mia ultima stagione. Ovviamente giocherò col massimo impegno fino alla fine. Cosa farò dopo? Non lo so, terminerò gli studi, però prima mi riposerò e passerò un po’ di tempo con la mia famiglia. Giocare a calcio è la cosa più bella del mondo e mi diverto ancora, sia in campo che in allenamento, però ormai so qual è il mio ruolo nell’Ajax. Se non avessimo avuto tanti infortuni, non sarei stato titolare”.

