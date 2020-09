Ag.Thiago Silva: “Il Milan non era interessato”

MILANO – Paulo Tonietto, procuratore di Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di TMW del trasferimento, a parametro zero, del difensore brasiliano al Chelsea: “Leonardo voleva tenerlo al Psg, l’ultima settimana ha anche proposto un altro anno di contratto, ma ormai eravamo d’accordo su tutto con il Chelsea. Comunque col Psg ci lasciamo molto bene. Ora Thiago spera di vincere tutto con questa nuova maglia”.

SULLE TANTE RICHIESTE – “Si è parlato molto della Fiorentina, ma abbiamo avuto solo un contatto tre mesi fa, senza parlare neppure di cifre; non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina che mi ha chiamato. Posso dire però che per Thiago c’era un’altra squadra italiana interessata e non era il Milan”.