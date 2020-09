News Milan, Schira sgancia la bomba: contatti per un nome da brividi!

News Milan, mercato: l’annuncio fa sognare ancora i tifosi rossoneri

MILAN NEWS – Parte oggi ufficialmente il mercato della Serie A. Il Milan non si è fatto pregare e negli ultimi giorni ha chiuso due importantissime operazioni: il rinnovo di Ibrahimovic e il clamoroso colpo Tonali dal Brescia. Per il primo c’è già l’ufficialità, per l’acquisto del regista lodigiano è atteso l’annuncio a breve. E non è finita qui, anzi. Il club di via Aldo Rossi ha in mente di chiudere altri colpi e, in particolare, Pioli sogna di portare a Milanello un suo pupillo, che sicuramente garantirebbe un salto di qualità importante e che farebbe letteralmente esplodere l’entusiasmo dei tifosi rossoneri dopo il colpo Tonali. Si tratta di Federico Chiesa della Fiorentina. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha svelato in un suo post su Twitter come la pista che porta all’ala destra ligure non sia ancora tramontata: “Due strade per Chiesa, che ha frenato dinanzi alla possibilità di prolungare con la Fiorentina. La Vecchia Signora studia un prestito biennale con obbligo, ma prima deve vendere Douglas Costa e Ramsey. Occhio al Milan: Fede è pupillo di Pioli e rossoneri hanno già sondato terreno con Ramadani”. I contatti fra la dirigenza meneghina e l’agente macedone sono fittissimi anche per l’affare Rebic, che coinvolge indirettamente anche la Fiorentina. Per il talento azzurro il Milan non ha alcuna intenzione di pagare le cifre richieste da Commisso (70 milioni di euro), più verosimilmente 50 milioni. Occorrerà trovare una formula alternativa, con l’idea dell’inserimento del cartellino di Paquetà che rimane una possibilità. Ma nei sogni del Milan di Pioli c’è spazio anche per Federico Chiesa. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA