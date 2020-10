Ag.Kjaer: “Simon sta benissimo al Milan. Ed è solo l’inizio…”

MILANO – Il procuratore di Simon Kjaer ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SempreMilan.com: “Simon è stato vicino a unirsi al Milan molte volte nella sua carriera, non è mai venuto fuori ma il Milan lo ha contattato diverse volte ed è tornato fuori a gennaio. Era il momento giusto per unirsi ai rossoneri. Da quando è arrivato non si è guardato indietro e sembrava uno che giocava per la squadra da 10 anni . È ancora agli inizi della sua avventura milanista, non pensa al futuro perché sta bene qui”.

SUGLI OBIETTIVI – “Quando sei il Milan e hai una bella squadra come quella attuale, penso che l’obiettivo debba essere quello di lottare per il titolo, o almeno qualificarsi in Champions League. Credo che con questi giocatori tutto sia possibile. E anche con questo allenatore, che sta facendo un grandissimo lavoro”.

SU PIOLI – “E’ molto importante il rapporto che hanno Simon e Pioli, ed è stato così fin dal primo giorno, quindi Simon ha sempre sentito il 110% di fiducia da parte del suo tecnico. Questo è fondamentale”.