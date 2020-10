News Milan – Maldini va come un treno, decisione presa: ecco l’annuncio!

News Milan, Maldini ha deciso: ecco cosa potrebbe succedere

MILAN NEWS – Dopo aver concluso il mercato, il Milan è ripartito dalle ottime prestazioni del post lockdown. I rossoneri si sono mostrati tra le squadre più in forma della Serie A, arrivando alla quarta vittoria consecutiva su quattro gare con l’ultimo derby. Proprio prima del match contro i nerazzurri, vinto grazie ad un Ibrahimovic spaziale, Paolo Maldini ha svelato alcuni punti del piano del Milan per il futuro. Anche con qualche possibile sorpresa.

In cima alla lista delle priorità del dt rossonero ci sono i rinnovi contrattuali: bisognerà discutere del futuro di alcuni giocatori cruciali per il Milan. “Ne abbiamo tanti di rinnovi da affrontare, non ci sono soltanto Donnarumma e Calhanoglu, ma anche Ibra e tanti altri. Ora la testa è al campionato e alla coppa. Non avremo un attimo per staccare, ma naturalmente proveremo a tenere tutti i giocatori. Siamo in trattativa e come ogni trattativa bisogna essere felici in due. Se sarà così, tutti i rinnovi saranno fatti” – ha spiegato Maldini a Sky Sport, rivelando dunque che nei piani della dirigenza potrebbe rientrare anche un nuovo rinnovo per Zlatan Ibrahimovic.

Il fenomeno svedese sta dimostrando di poter essere un fuoriclasse anche alla soglia dei quaranta e, se i risultati del Milan di quest'anno dovessero rivelarsi particolarmente positivi, non sarebbe dunque da escludere un altro anno in rossonero. Ma se per discutere del futuro di Ibra c'è ancora tempo, il discorso cambia radicalmente parlando di Donnarumma e Calhanoglu. Il turco – riferisce Tuttosport – vorrebbe arrivare a percepire il doppio dell'ingaggio attuale di circa 2,5 milioni di euro. La cifra potrebbe risultare proibitiva per le casse rossonere. Situazione simile per quanto riguarda Donnarumma, anche se le pretese di Raiola potrebbero toccare vette ancor più vertiginose. In questo caso però la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale. La situazione che pare più complicata dunque è quella riguardante il turco e per questo il Milan starebbe già lavorando su varie alternative di lusso.