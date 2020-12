Ag. Kalulu: “Mi aspetto che rimanga a lungo nel Milan”

MILANO – Domani sera Pierre Kalulu disputerà la terza partita di fila con la maglia del Milan, facendo l’esordio assoluto dal primo minuto nel campionato italiano. Contro il Genoa toccherà infatti a lui sostituire l’infortunato Matteo Gabbia, che rientrerà direttamente nel 2021. Ai microfoni di MilanNews.it, ne ha parlato Eduardo Marinho, agente di Kalulu: “È stato molto contento del suo debutto in Serie A, ma ovviamente non è rimasto soddisfatto per il pareggio contro il Parma. Pierre è un ragazzo molto ambizioso, vuole vincere ogni partita. Sente la fiducia dell’allenatore e di tutto lo staff rossonero. Se resta al Milan o va via? Nel calcio tutto può accadere, ma ci aspettiamo che rimanga a lungo a Milano: vuole partecipare, con il resto della squadra, alla conquista di molti titoli”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<