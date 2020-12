30 anni fa la terza Coppa Intercontinentale, Carobbi: “In quel Milan c’erano 11 Ibra”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Carobbi, ex calciatore rossonero, ha ricordato la Coppa Intercontinentale vinta dal Milan 30 anni fa contro l’Olimpia Asuncion: “Vincere per la seconda volta consecutiva quel trofeo fu un’emozione incredibile. Un’impresa diventata possibile grazie alle capacità e alla caparbietà di tutti. C’era la voglia di vincere a tutti i costi. Eravamo una squadra di giocatori sempre a caccia di successi. Di solito le squadre che vincono poi si adagiano, al Milan invece questo non accadeva. Era probabilmente la squadra più forte al mondo. Oggi si parla giustamente dell’importanza di Ibrahimovic. Ecco, in quel Milan era come se ci fossero undici Ibra…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<