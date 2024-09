Zazzaroni: “Inter favorita per lo scudetto, ma occhio alle coppe”

Sulla corsa-Scudetto: "La mia favorita per lo scudetto è l'Inter, in condizioni normali vince, ma c'è il discorso delle energie che tolgono le coppe da verificare. A Genova ho comunque visto una squadra che ci crede tanto, come se lo scorso campionato non fosse mai finito. Però, spero vinca il Napoli, è la mia massima aspirazione".