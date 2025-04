Zazzaroni: “Il Milan non sa cosa vuole, la società non sa cosa sarà”

Ivan Zazzaroni ha parlato a Pressing, in merito al futuro della panchina del Milan e di Sergio Conceiçao :

"Il Milan non sa cosa vuole, la società non sa cos'è e cosa sarà. Va di umori. Conceiçao è un ottimo allenatore che ha commesso anche lui degli errori, come il continuare a insistere su Joao Felix. Ha pensato di essere più forte del Milan e invece alla fine il Milan è stato più forte di lui e lu si è adattato.