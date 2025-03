Zambrotta: “Mi dispiace ma al Milan devi sempre vincere, altrimenti…”

"Una rosa forte, che non trova fuori dal campo un ambiente sereno e una linea sicura (della società, ndr), va in difficoltà. I giocatori avvertono certe cose e se non lavorano in un clima tranquillo, le prestazioni ne risentono. Se a San Siro la curva entra dopo 15’ e contesta la società, tu che sei in campo non puoi dare il 100%.