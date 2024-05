Vocalelli: “Ora è il momento di scegliere il prossimo allenatore del Milan”

"Al Milan va riconosciuto di aver avviato in maniera orientata il suo casting, partendo dalle caratteristiche dei possibili pretendenti alla panchina. Allenatori di qualità, aziendalisti il giusto, capaci insomma di esprimere le proprie preferenze senza fare troppi capricci, rappresentanti di un calcio di grande equilibrio in un contesto propositivo. Fonseca è più compassato, come sono poi le sue squadre. Però, a metà maggio, è diventato fondamentale accelerare nella scelta, proprio per trovarsi, così come l’Inter, nella condizione di mettere a punto la macchina con il pilota. Cosa vuol dire “prendere un centravanti”? Guardate i nomi che, più o meno concretamente, sono stati accostati al rossonero per sostituire Giroud: Zirkzee, un artista, Sesko un riferimento, Guirassy un velocista, Jonathan David un universale. Insomma, è arrivato il momento di scegliere, in fretta, l’allenatore. Perché, tanto più per il Milan, non siamo al tramonto di una stagione. Ma già all’alba di un’altra".