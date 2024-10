Viviano: “Leao nelle ultime partite mi sta piacendo, si sta sacrificando”

"Ti dico: a me l'atteggiamento di Leao nelle ultime partite mi sta piacendo tantissimo. Non sta facendo il fenomeno dal punto di vista calcistico, ma si sta sacrificando come non ho mai visto. L'altro giorno con la Nazionale ha fatto una roba clamorosa, si è scartato tutta la squadra. Quindi capito, ti dico: la polemica che si crea è un alibi. L'anno scorso, ad un certo punto, con la Juventus, ogni cosa che succedeva era colpa di Allegri. Capito?"