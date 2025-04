Vieri: “Milan? Io non cambierei mai l’allenatore in corso di stagione”

"Io non cambierei mai l'allenatore in corso, non credo in questa cosa. Per fare delle squadre ci vuole tempo e in Italia non hai mai tempo per fare niente, specialmente nelle grandi squadre. I giocatori si devono ambientare, l'allenatore deve capire come farli giocare, il processo è lento. Bisogna dare del tempo a un allenatore, sennò ne cambi uno dietro l'altro e viene fuori un disastro. Giustamente però i presidenti mettono i soldi e decidono loro".