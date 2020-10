Verso Udinese-Milan – Castillejo non ci sarà,lo conferma Pioli

MILANO – Non ci sarà Samu Castillejo domani in Friuli, lo spagnolo si è fermato nell’ultimo allenamenti dei rossoneri. Assenza confermata anche da Stefano Pioli in conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore del Diavolo: “Ha avuto un piccolo risentimento muscolare questa mattina, meglio non rischiarlo“. Ma attenzione perché proprio in queste ore è arrivata anche una clamorosa novità di mercato in casa rossonera, annuncio da brividi: “Tutto vero, trattativa in corso!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA