Verso Sparta Praga-Milan, sorpresa Kalulu

MILANO – Pioli avrebbe in mente una sorpresa per la partita di questa sera, secondo quanto riporta Sky Sport. Il tecnico del Milan infatti starebbe pensando a Kalulu difensore centrale dal primo minuto, al fianco di Duarte. Una scelta che porterebbe all'esclusione di Gabbia, che in questo caso osserverebbe un turno di riposo.