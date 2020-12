Verso Sparta Praga-Milan: otto curiosità sulla gara

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan:

1- Lo Sparta Praga ha affrontato il Milan sette volte nelle principali competizioni europee UEFA, con due pareggi e cinque sconfitte. Questo dato rende lo Sparta Praga la squadra incontrata più volte dai rossoneri senza mai perdere nelle principali competizioni europee.

2- Le precedenti tre partite casalinghe dello Sparta Praga contro il Milan, nelle principali competizioni europee, hanno visto solo un gol segnato, con il successo per 1-0 dei rossoneri nella Semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe 1972/73; gli ultimi due incontri a Praga sono terminati entrambi a porte inviolate.

3- Lo Sparta Praga ha perso solo una delle ultime diciassette gare casalinghe nella fase a gironi di Europa League (11V, 5N). Lo Sparta Praga ha perso le ultime due sfide contro avversarie italiane considerando le competizioni UEFA (contro Milan e Inter): i cechi non subiscono almeno tre ko di fila contro avversarie italiane in competizioni europee dal 1985.

4- Inclusi i turni preliminari, il Milan è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in competizioni europee (2V, 2N) e potrebbe centrare una striscia di cinque partite senza subire sconfitte per la prima volta da dicembre 2011.

5- Il Milan è imbattuto da cinque partite contro un’avversaria della Repubblica Ceca in competizioni UEFA (3V, 2N): l’ultima sconfitta risale ad agosto 2002 contro lo Slovan Liberec nei preliminari di Champions League.

6- Samu Castillejo ha preso parte a cinque gol in Europa League dal suo esordio con il Milan nel 2018/19 ad oggi (due gol e tre assist): nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Hakan Çalhanoğlu.

7- Nella quinta giornata contro il Celtic, Brahim Díaz è diventato il terzo giocatore del Milan a segnare partendo dalla panchina in questa Europa League: solo l’Hoffenheim (cinque) ne conta di più.

8- Hakan Çalhanoğlu ha trovato il gol nell’ultimo turno di Europa League contro il Celtic (il quarto nel torneo in maglia rossonera) e potrebbe andare a bersaglio in due match di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<