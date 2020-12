Verso Sassuolo-Milan, dieci curiosità sulla gara del Mapei Stadium

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

1- Dopo aver vinto le prime tre partite interne contro il Milan in Serie A, il Sassuolo ha perso tutte le ultime quattro. I rossoneri potrebbe registrare almeno cinque successi consecutivi in trasferta contro un singolo avversario in Serie A per la prima volta dal 2013 contro il Chievo (sei vittorie di fila in trasferta in quel caso).

2- Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto gare di Serie A contro il Sassuolo (6V, 2N), dopo aver perso quattro delle prime sei (2V). Inoltre, il Sassuolo è una delle due squadre, insieme al Bologna, che il Milan ha incontrato in ciascuna delle precedenti quattro stagioni in Serie A (dal 2016/17 al 2019/20) senza perdere.

3- Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro degli ultimi sette match di Serie A contro il Sassuolo, dopo aver subito gol in tutti i primi sette (2.3 reti di media nel parziale).

4- Il punteggio più frequente tra Milan e Sassuolo in Serie A è la vittoria per 2-1 dei rossoneri, esito di tre precedenti, l’ultimo proprio nella sfida più recente dello scorso luglio.

5- Fino alla fine del mese di ottobre, solo Inter (108) e Atalanta (101) tentavano più conclusioni del Sassuolo (99) in Serie A: da inizio novembre ad oggi, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri (130) mentre il Sassuolo è 17° (60).

6- Tutte le ultime nove reti del Milan in campionato sono state segnate da centrocampisti (quattro) o difensori (cinque), l’ultimo gol di un attaccante rossonero in Serie A risale al 22 novembre (Ibrahimović vs Napoli).

7- Il Milan è la squadra che conta più marcatori nati dall’1/1/1999 in poi in questo campionato, ben cinque: Kalulu, Hauge, Díaz, Leão e Saelemaekers.

8- La prossima sarà la presenza numero 200 da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Alessio Romagnoli, che potrebbe anche registrare il suo 100° successo con i rossoneri.

9- Grazie alla sua rete contro il Genoa, Pierre Kalulu è diventato il più giovane difensore straniero ad aver trovato la rete con la maglia del Milan in Serie A (20 anni e 194 giorni), superando il record precedente di Theo Hernández che risaliva ad ottobre 2019 (anche lui contro il Genoa).

10- Stefano Pioli è stato l’allenatore del Sassuolo nella stagione 2009/10 quando i neroverdi chiusero il campionato di Serie B al quarto posto (ma fallirono l’accesso alla Serie A, perdendo nelle Semifinali playoff contro il Torino). Pioli, poi, è imbattuto in quattro precedenti da allenatore in Serie A contro Roberto De Zerbi (2V, 2N).

