Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Locatelli? Sua assenza un dispiacere”

MILANO – Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha parlato anche dell’assenza di Locatelli. L’ex rossonero squalificato, infatti, salterà Sassuolo-Milan. Ecco le sue parole:

"Locatelli? Per noi è importante, è cresciuto tantissimo da quando è con noi. Quando è arrivato non era questo tipo di calciatore. Ha aggiunto qualità e personalità. La sua assenza la recepiamo con dispiacere ma con la voglia che qualcuno si prenda la responsabilità' e l'onore di sostituire uno come lui. Contro il Milan giocherà chi ha giocato di meno contro la Fiorentina. Arriviamo con entusiasmo e voglia di fare bene. Cerco sempre di alternare i giocatori cercando di fare meno danni possibili".