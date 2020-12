Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi: “La squadra di ha un’identità precisa”

MILANO – Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Sassuolo-Milan. Ecco che cosa ha detto sui rossoneri l’allenatore:

“Voglio vedere quanto di buono fatto con la Fiorentina, anche contro il Milan. Abbiamo conquistato un punto importante, la squadra di Pioli però ha un’identità precisa, ripete le stesse partite contro tutti, in campionato e coppa. Sarà una partita difficile per noi, loro viaggino sulle ali dell’entusiasmo e non si voglio fermare. Per noi è importante anche perché dopo tre anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima che vincendo ci porterebbe a -2 dalla vetta. Questo mi rende orgoglioso, Vuol dire che in questi anni è stato fatto qualcosa di buono”.

