Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Assenza Ibra? meglio che non ci sia”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO-MILAN

MILANO – Domani è in programma Sassuolo-Milan, penultima gara della Serie A prima della sosta Natalizia. L’allenatore neroverde, Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha risposto alla domanda sull’assenza di Zlatan Ibrahimovic:

"Stiamo parlando di un campione nonostante l'età. Sulla sua assenza posso solo dire che è un bene per noi che non ci sia. Il Milan comunque ha in squadra tanti altri campioni è una squadra che difende e attacca bene. Hanno davvero tutto. Noi scenderemo in campo per cercare di vincere e per mantenere anche noi questa striscia positiva. Nell'ultimo anno abbiamo fatto davvero tanti punti, mentre sono poche le sconfitte, siamo in crescita e vogliamo continuare così".