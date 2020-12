Verso Sassuolo-Milan: come dovrebbe giocare la squadra di De Zerbi

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO-MILAN

MILANO – Si avvicina Sassuolo-Milan, penultima gara di campionato prima della sosta Natalizia. Se Stefano Pioli dovrà fare i conti co l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, visto il nuovo infortunio al polpaccio, Roberto De Zerbi invece, recupera Ciccio Caputo per la sfida con i rossoneri. I neroverdi dovrebbero scendere in campo con il modulo collaudato, il 4-2-3-1. Al centro della difesa dovrebbero rivedersi Marlon e Ferrari, a sinistra Rogerio, a destra confermato Toljan. A centrocampo Bourabia prenderà il posto dello squalificato Locatelli, con Maxime Lopez al suo fianco. Anche se non è da escludere la possibilità di vedere il veterano Magnanelli in campo dal primo minuto. Il trio Berardi, Djuricic, Boga alle spalle del rientrante Caputo, che guiderà l’attacco del Sassuolo, contro il Milan.

Sassuolo (4-2-3-1) Probabile Formazione: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Maxima Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

