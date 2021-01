Verso Milan-Torino, i convocati di Marco Giampaolo

MILANO – Si avvicina Milan-Torino, gara della diciassettesima giornata di campionato. Il calcio d’inizio del match è previsto per questa sera, alle 20:45 a San Siro. Prima volta da avversario per Marco Giampaolo, dopo aver guidato per un breve periodo nella passata stagione proprio la compagine rossonera. L’allenatore di Bellinzona però avrà poco tempo da dedicare alle emozioni, che riguardano il passato. Alla sua squadra servono assolutamente punti per risalire la classifica. I granata occupano attualmente il quartultimo posto della Serie A. A pari punti, 12, con il Parma terzultimo e con una sola lunghezza di vantaggio sul Genoa penultimo.

Giampaolo a San Siro per provare a fare punti

Situazione delicatissima quella del Toro in campionato. La stagione nonostante un mercato fatto sulle richieste esplicite del tecnico non è iniziata al meglio. Le previsioni, e le speranze, erano nettamente diverse. Anche perché in attacco c’è sempre Andrea Belotti, uno dei migliori centravanti di tutta la Serie A. In ogni caso non sarà semplice riuscire a strappare punti ai rossoneri, primi della classe. Giampaolo però in conferenza stampa ha detto non essere preoccupato per il Milan, ma dal calendario fitto d’impegni, anche se la squadra di Pioli è in salute. In ogni caso non sarò certamente semplice riuscire a fare un buon risultato, anche se il Diavolo è stato falcidiato dagli infortuni.

Notizie Milan-Torino – I convocati granata per la gara di San Siro

Giampaolo ha convocato 25 calciatori per la trasferta di questa sera. Ecco la lista completa, tratta dal sito ufficiale del Torino.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, IZZO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODA

CENTROCAMPISTI: BASELLI, GOJAK, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGRE

ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, VERDI, ZAZA

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<