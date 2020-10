Verso Milan-Roma: Tonsillite per Carles Perez, non ci sarà a San Siro

MILANO – Non ci sarà Carles Perez questa sera a San Siro. Lo spagnolo della Roma è fuori dalla lista dei convocati giallorossi a causa della tonsillite e non sarà della gara. Uno stop che arriva dopo il buon momento che stava attraversando l’ex Barcellona, che già ha saltato parte della preparazione a causa del coronavirus. Un’altra assenza per mister Fonseca che dovrà rinunciare anche a Smalling, fermo per un problema al ginocchio. Il tecnico portoghese che nei giorni aveva recuperato Gianluca Mancini, guarito dal Covid-19, adesso dovrà fare a meno del suo esterno per Milan-Roma. Ma attenzione perché nel frattempo stanno arrivando anche altre grosse novità in casa rossonera. Sky Sport conferma tutto: grandissima notizia a poche ore dalla partita! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA