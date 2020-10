News Milan – Sky Sport conferma: grande notizia a poche ore dalla partita

News Milan, ottime notizie per Pioli

MILAN NEWS – È tutto pronto. Il fischio d’inizio di Milan-Roma è programmato alle 20:45. È stato un weekend ricco di importantissime novità per i due allenatori. Non sembrano esserci praticamente più dubbi: Pioli sorride ed esulta, manche Fonseca può tirare un grande sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, per entrambi gli allenatori sono arrivate ottime novità proprio in vista del big match di stasera.

“Il Milan capolista affronta la Roma di Dzeko con Zlatan Ibrahimovic terminale offensivo, supportato a sorpresa da Calhanoglu, recuperato a tempo di record. Avrebbe dovuto saltare 3 partite per un fastidioso infortunio alla caviglia ma dopo non esserci stato a Glasgow ha fatto di tutto per rientrare alla svelta”. – Sky spiazza tutti e lascia i tifosi a bocca aperta. Poi conclude scrivendo: “Il turco ci sarà”. Brahim Diaz invece siederà in panchina, aspettando il momento opportuno per poter contribuire alle manovre offensive rossonere. Al fianco del turco, Pioli schiererà con una maglia da titolare anche Saelemaekers e Leao. Per quanto riguarda il resto della formazione, invece, non ci sono sorprese. Ma anche sul versante giallorosso sono arrivate grosse novità in queste ore.

L'allenatore portoghese era già pronto a reinventarsi il suo pacchetto difensivo, con Cristante che sarebbe stato schierato nuovamente al centro della difesa. A sorpresa invece, Fonseca recupera Mancini, rivelatosi un "falso positivo" al Covid. Chi non sarà della partita invece è Smalling. Al fianco del centrale italiano scenderanno in campo Ibañez a destra e Kumbulla a sinistra. E' tutto pronto per Milan-Roma dunque: Pioli avrà a disposizione Calhanoglu, giocatore fondamentale per il tecnico emiliano.