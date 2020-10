Verso Milan-Roma: Mancini guarito dal Covid-19?

MILANO – “Destinazione San Siro“. Questa la didascalia dell’ultimo post social di Gianluca Mancini, difensore giallorosso. Milan-Roma si avvicina e il calciatore sembrava dovesse saltare la gara di San Siro, per la positività al Covid-19. Sembra essere tutto alle spalle, almeno stando al messaggio del ragazzo. Una buona notizia insomma, anche se manca ancora il comunicato della squadra capitolina, ma Fonseca può sorridere. perché la sua squadra si apprestava ad affrontare il Diavolo, in piena emergenza in difesa, visto anche l’infortunio al ginocchio che sta tenendo fermo ai box Smalling. mancini scalpita, vuole esserci contro il Milan per dare una mano alla sua Roma.