Verso Milan-Lazio: Rebic o Brahim Diaz? Il dubio di Pioli

MILANO – C'è Ante Rebic tra i convocati rossoneri per Milan-Lazio. Il croato era in dubbio per un problema al piede, adesso per il dubbio di Stefano Pioli è se schierarlo dal primo minuto oppure affidarsi a Brahim Diaz. In ogni caso l'attacco dei rossoneri sarà guidato da Rafael Leao, dopo la buona partita con il Sassuolo. Il ballottaggio quindi è sulla fascia sinistra con Rebic che quindi dovrebbe tornare a giocare nel suo ruolo naturale, non è sicuro però il suo impiego tra i titolari, Pioli riflette, pensa, ma ancora non ha deciso. Tonali invece, l'altro dubbio di questi giorni, stringerà i denti e giocherà in mezzo al campo al fianco di Rade Krunic.