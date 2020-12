Verso Milan-Lazio: le probabili formazioni della gara di San Siro

MILANO – E’ un Milan in emergenza che affronterà la Lazio a San Siro, nell’ultima gara di campionato prima della sosta Natalizia. Stefano Pioli infatti dovrà fare a meno sicuramente di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Ismael Bennacer infortunati. A loro si è aggiunto Franck Kessie, squalificato. Sandro Tonali e Ante Rebic, invece, restano in forse dato che sono alle prese anche loro con problemi fisici. Anche Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze, anche queste pesanti. Acerbi, Leiva e Correa difficilmente saranno della gara. La Lazio dovrebbe riproporre contro i rossoneri lo stesso undici che ha battuto il Napoli di Gattuso per due a zero.

Milan-Lazio probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot; Kaulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

