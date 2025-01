Nel weekend il Milan sfiderà la Juventus in campionato e Dusan Vlahovic va verso il rientro, diverso il discorso per Kolo Muani

Il Milan affronterà la Juventus nella prossima giornata di Serie A. Secondo SkySport, oggi i bianconeri non hanno svolto gli allenamenti, tutti tranne Dusan Vlahovic che sta migliorando e potrebbe recuperare in vista del big match. Thiago Motta dovrebbe abbracciare anche Randal Kolo Muani in serata, ma il suo debutto probabilmente slitterà al match successivo.