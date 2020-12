Verso Genoa-Milan – Rossoneri cruciali per il futuro di Maran

MILANO – Partita fondamentale per il futuro di Rolando Maran. Questo è quello che riporta il Secolo XIX su Genoa-Milan, partita che si giocherà questa sera, allo stadio Ferraris e dove in stagione i rossoneri si sono già imposti 1-2 contro la Sampdoria. In caso di vittoria della squadra di Stefano Pioli, la posizione dell’allenatore rossoblù si farà sempre più critica, visto che la sua panchina è già traballante. In caso di esonero al suo posto dovrebbe tornare Ballardini. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<