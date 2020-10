Verso Celtic-Milan – Brahim Diaz prenota una maglia da titolare

MILANO – Giovedì sera il Milan scenderà in campo nella prima gara di Europa League, della fase a gironi, contro il Celtic. Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora volta a Ante Rebic, che non ha recuperato dall’infortunio al braccio. Al suo posto sulla fascia mancina dovrebbe essere confermato Rafael Leao. Mentre a destra Brahim Diaz sembra essere davanti a Castillejo. Calhanoglu e Ibrahimovic viaggiano verso la conferma, mentre Tonali potrebbe avere una chance a centrocampo. Pioli riflette sull’undici da mandare in campo dal primo minuto. Anche in difesa le scelte sembrano fatte, con gli stessi uomini scelto per il Derby, unico dubbio è il terzino destro.