Vernazza: “Il Milan ha bisogno dei gol di Santiago Gimenez, perché…”

Stefania Palminteri Redattore 25 gennaio - 16:50

Sebastiano Vernazza ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Santiago Gimenez e del suo possibile arrivo al Milan:

"Sessantaquattro gol in 104 partite ufficiali con la maglia del Feyenoord. È questo il motivo per cui il Milan ha bisogno di Santiago Gimenez: perché segna, laddove, quest’anno, gli attuali centravanti rossoneri - Morata, Abraham e Jovic in ordine gerarchico; Camarda è troppo giovane per essere coinvolto nel discorso - non garantiscono la stessa frequenza di realizzazione.

Gimenez è un centravanti che va dritto al punto. È un tipo massiccio e agile allo stesso tempo. Sa interpretare la parte del guerrigliero d’area di rigore e però, in non possesso, si spende nel recupero palla, lo si trova a centrocampo o sulla trequarti a pressare. Non è un ricamatore, non è vocato al fraseggio. La sua dote migliore è l’immediatezza: appena può, libera il sinistro potente e preciso. Potrebbe essere il genere di cannoniere adatto al calcio di Sergio Conceiçao, un allenatore che cerca la verticalità e detesta gli ondeggiamenti orizzontali. Gimenez dà profondità e, quando tocca a lui smistare il pallone, sceglie spesso il tocco in avanti.

È stato Arne Slot, l’attuale tecnico del Liverpool, a farlo diventare importante nel Feyenoord, e Gimenez è legato al suo mentore. Dicono che gli chieda consigli sul futuro e che sarebbe felice di riunirsi a lui nel Liverpool. Al di là dell’aspetto economico, i 50milioni della clausola, il Milan dovrà forse misurarsi con il benestare indiretto e occulto di Slot al trasferimento in Italia. Il ragazzo compirà 24 anni ad aprile, un’esperienza in Serie A potrebbe giovargli: se verrà, dovrà confrontarsi con un calcio di livello alto. La Premier League può aspettare, il Milan no. Il Milan, per risalire in zona Champions, ha bisogno di un centravanti come Gimenez".