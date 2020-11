Udinese-Milan – Le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – I rossoneri vincono anche alla sesta giornata della Serie A, ecco i voti di Tiziano Crudeli a Udinese-Milan.

Donnarumma 6 – Intuisce ma non intercetta il rigore di De Paul, buono comunque il suo rientro. Sarà banale dirlo, ma è tutta un’altra cosa rispetto a Tatarusanu.

Calabria 6 – Un’altra buona prova di Davide, annulla Deulofeu e non va mai in difficoltà neanche contro Pereyra.

Kjaer 6 – Solita prova solida e questa non è una novità Kjaer è ormai una delle certezze rossonere, molto di più del suo compagno di reparto.

Romagnoli 5 – Errore all’inizio del secondo tempo, che ha portato al rigore dell’Udinese. Ingenuo non tanto per il fallo, ma per come ha permesso a Pussetto di arrivarci.

Theo Hernandez 5 – Theo così non va, subito ammonito nel primo tempo e prova abbastanza opaca. Sicuramente paga la stanchezza della gara con lo Sparta Praga di giovedì scorso.

Kessié 7 – Rompe il ghiaccio il ‘Presidente’, che sfrutta benissimo l’assist di Ibra. Qualità e quantità, uno dei migliori anche oltre alla marcatura.

Bennacer 6.5 – Lancio illuminante che porta alla rete del vantaggio rossonero. Esce nel secondo tempo per dare spazio a Tonali.

Saelemaekers 6.5 – Pioli vuole più concretezza dal belga, che comunque è in crescita e lo conferma anche oggi. Si batte come un leone, manca solo ‘l’acuto’.

Calhanoglu 6 – Non la solita prestazione che siamo abituati a vedere, ma comunque sufficiente. Anche lui probabilmente stanco dopo la gara di Europa League.

Rafael Leao 6 – Adesso ci aspettiamo tanto da Rafa e oggi arriva un mezzo passo indietro rispetto alle ultime gare. Prova lo spunto, ma è un ‘osservato speciale’ dai bianconeri. Poco incisivo.

Ibrahimovic 8 – Ibra segna e non solo. Lo ‘zampino’ ce lo mette sempre, in ogni partita. Serve l’assist a Kessié dell’uno a zero dopo una bellissima azione e realizza il nuovo vantaggio rossonero nel secondo tempo. Disegna calcio e lotta su ogni pallone. E’ l’anima di questo Milan.

Brahim Diaz 5.5 – Entra al 57′ al posto di Saelemaekers, serviva il guizzo e il suo talento, dopo il pareggio dell’Udinese. va vicino al goal, ma la difesa friulana fa buona guardia.

Tonali 5.5 – Entra per dare più copertura, dopo l’ingresso di Brahim Diaz, al centrocampo rossonero. E’ ancora alla ricerca della sua dimensione.

Dalot 5.5 – Entra al 71′ al posto di Calabria, Pioli voleva vincerla grazie anche alla sua qualità e alla sua spinta sulla fascia.

Rebic 6 – Torna in campo Ante dopo l’infortunio al gomito con il Crotone. Prova ad essere determinante come prima dello stop forzato.

Krunic S.V. – Entra all’ 88′ al posto di Calhanoglu.

Pioli 5 – Forse esagerato il cinque, perché si affida 'ai suoi', che tanto hanno fatto bene fino ad oggi. Pioli però dovrà gestire il doppio impegno, tra campionato e Europa, facendo giocare magari 'chi ne ha di più' e ragionando anche con sul turnover, in entrambe le competizioni. Qualche calciatore troppo stanco in campo nell'undici iniziale.