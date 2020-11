News Milan – E’ deciso, Maldini vuole chiudere l’affare: servono 25 milioni!

News Milan – Si lavora ad un trattativa importante: servono 25 milioni

MILAN NEWS – Il mercato estivo dei rossoneri si sta rivelando un vero successo. Massara e Maldini sorridono soddisfatti. Hanno fornito a Pioli l’organico necessario per poter esprimere al meglio il suo stile di gioco. Il 24esimo risultato utile consecutivo permette ai rossoneri di scendere in campo con sicurezza e spavalderia. Sembrerebbe arrivato il momento però anche di risolvere alcune questioni irrisolte, specialmente dal punto di vista contrattuale.

Importanti voci ruotano attorno ad un calciatore in particolare. Stiamo parlando di Brahim Díaz. Il gioiellino ex Real Madrid e Manchester City si sta rivelando un’alternativa preziosissima, ma al momento il Milan è sicuro di poterlo tenere soltanto fino a fine stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, i dirigenti rossoneri sarebbero fortemente intenzionati a farlo restare in rossonero più a lungo. Nel corso delle prossime settimane, potrebbero dunque presentare una prima offerta per l’acquisto a titolo definitivo. Un’eventuale trattativa con i Blancos partirebbe da una base di circa 25 milioni di euro. Ma attenzione, perché potrebbero aprirsi anche altri scenari.

Maldini e Massara potrebbero anche tentare di strappare al Real il prestito per un'altra stagione. In questo modo potrebbero dilazionare il pagamento e rimandare decisioni più importanti all'anno prossimo. La trattativa non è ancora cominciata, ma potrebbe partire presto. I rapporti tra i rossoneri e il Real Madrid sono ottimi e tutto lascia presagire che non dovrebbe essere difficile riuscire a trovare un accordo.