Trevisani: “Walker? Vedremo in che condizioni arriva, serviva prima un 9”

"Non so Walker in che condizioni arriva, con che testa arriva: conosciamo la testa fuori dal campo, quella in campo la conosceremo. Peggio di Emerson Royal è complicato. Il problema è che tu fai una scelta: hai Calabria e Florenzi, che poi si rompe il ginocchio, e prendi Emerson Royal mandando via Kalulu. Già fai una prima decisione completamente errata. Ora vai a prendere un altro giocatore lì, quando servono prima un nove, poi un mediano e poi un terzino destro".