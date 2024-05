Trevisani: “Non credo che il successore di Pioli farà così bene”

Riccardo Trevisani , noto giornalista di 'Mediaset', ha preso parte al consueto appuntamento con 'Fontana di Trevi', format in onda ogni lunedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle critiche mosse contro Stefano Pioli , allenatore del Milan . Non solo, perché ha anche spiegato come difficilmente nei prossimi anni il club rossonero riuscirà a conquistare gli stessi risultati e piazzamenti ottenuti con il tecnico emiliano in panchina. Questo sulla base di alcune critiche ricevute su 'X' dopo il suo intervento a teatro. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Oggi, a proposito di social, vedevo qualche spunto di Twitter di gente che rimaneva del fatto che io ho detto a teatro che secondo me il Milan nel prossimo quadriennio non farà due secondi posti o un primo posto. Ma io lo penso, non è una gufata, penso che per quello che sto vedendo, nelle movenze societarie, nelle scelte di mercato, nelle scelte dell'allenatore, non mi sembra uno scenario in cui sia facile ripetere quello che ha fatto Pioli. Tutto qua".