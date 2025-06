Trevisani: “Modric è un giocatore surrealmente forte, credo che…”

"Modric è un giocatore surrealmente forte. Uno che fa un altro sport rispetto agli altri. Il problema è capire in che condizione è, in che condizioni arriva e come verrà gestito. Io lo immagino in un ruolo alla Altafini, lo immagino che il Milan va in vantaggio, entra nell'ultima mezz'ora e si va alla grande. Non può fare 45 partite da 90 minuti, questo è poco ma sicuro. Neanche un campionato meno complicato, che poi non è vero perché a livello di ritmo il campionato italiano è più complicato della Liga spagnola. Andrà gestito, ma è chiaro che il messaggio dall'esterno che passa è che tu perdi il 26enne marziano che c'è in quella strada, che va al City, e arriva il marziano di 39 anni".