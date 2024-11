Trevisani: “Leao va tutelato per il valore economico, così si danneggia”

"Anche Lautaro non segnava a San Siro da 250 giorni, ma solo qualche giorno prima il suo allenatore ha detto che non sarà mai il problema, ma la soluzione. Fonseca invece ha detto che Leao è come Musah. Stiamo parlando parlando del giocatore più forte del Milan insieme a Pulisic che viene equiparato agli altri, messo in panchina come gli altri.