Trevisani: “Il miglior Leao lo abbiamo visto senza la maglia numero 10”

"Forse sono 1000 i gradi di giudizio per chi porta la maglia numero 10. Credo che sia davvero difficilissimo, a Napoli penso l'abbiano ritirata per sempre, a Roma più o meno quasi. Yilidz è finito in panchina, Leao è finito in panchina, Lautaro Martinez nel big match manda la palla in tribuna. La maglia numero 10 ha una pesantezza addosso, anche proprio nell'immaginario collettivo, gigantesca. E non so se nel calcio di oggi, dei social, della pressione che c'è sia una cosa così facile da indossare per i calciatori.