Trevisani: “Fonseca? Il problema è lui con Leao, fa delle scelte sbagliate”

Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing , in merito a Paulo Fonseca e sul suo rapporto con Rafael Leao :

"Sei alla Roma e litighi con Dzeko. Poi vai al Milane litighi con Leao. Il problema sei tu, non gli altri. Lui sta andando avanti con grande personalità e coerenza nelle sue scelte, ma per me le sue scelte sono sbagliate".