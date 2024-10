Trevisani: “C’è un grosso caos in casa Milan, Leao accusato di tutto”

"Il Napoli ha tre partite settimanali, quella di martedì è contro Theo Hernandez e Politano deve fare un bel lavoro e dopo con l'Atalanta deve giocare. Se ne salta una, salta il Lecce. C'è un grosso caos in casa Milan peggio che in casa Lecce e in casa arbitri. Leao lo stanno accusando anche di aver fatto piovere e dei treni in ritardo. Ieri ha fatto 9 dribbling in 60'. La critica è comica. La verità è che Fonseca non s'è preso con Leao. Ma Fonseca salterà e nel frattempo avrà distrutto il Milan. Chukwueze ha preso gradi, Okafor li ha presi, Abraham e Leao li hanno persi. I due posti che ballano sono Leao-Okafor e l'inserimento di Chukwueze. Io penso che una tra una tra Bologna e Napoli la fa con Chukwueze, Pulisic, Okafor e Morata".