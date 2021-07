Summit a Casa Milan: Warren Bondo sempre più vicino

I dirigenti rossoneri hanno incontrato la famiglia e l'entourage del giovane centrocampista francese classe 2003 del Nancy

Maldini e Massara continuano a lavorare sulla linea verde per il futuro del Milan. I due dirigenti starebbero trattando al momento per Warren Bondo, un giovane classe 2003 in forza al Nancy; bisognoso di rinnovarsi, il club del Diavolo alterna colpi solidi e sicuri, come quello di Giroud, a scommesse per il futuro.