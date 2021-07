Non solo acquisti: Maldini e Massara provano a sistemare gli esuberi

Il mercato in entrata ha regalato e continuerà a regalare colpi importanti a Pioli, ma la dirigenza deve anche piazzare gli esuberi.

Il mercato del Milan è in fermento da settimane e la dirigenza rossonera non accenna a fermarsi. Tante le operazioni condotte fin qui dal trio Maldini, Massara e Gazidis, che sicuramente stanno facendo il massimo per poter mettere Stefano Pioli nelle migliori condizioni in vista della prossima stagione. Sono già stati conclusi gli acquisti di Maignan, Tomori e Tonali, sono in definizione quelli di Giroud, Brahim Diaz e Ballo-Tourè. Proseguono anche le trattative per il terzino destro, dove Dalot è il candidato principale e Odriozola l'alternativa, e per il trequartista, dove nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Vlasic.

Gli esuberi

Non solo mercato in entrata, però, per il Milan. La dirigenza infatti, dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, e quello di Diego Laxalt direzione Dinamo Mosca, è al lavoro per piazzare quegli esuberi che non rientrano nei piani di Pioli e del club. Il primo a partire dovrebbe essere Andrea Conti. Il terzino rossonero, in prestito al Parma negli ultimi sei mesi, non fa parte del progetto e pertanto si sta cercando per lui la soluzione migliore. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse della Sampdoria di mister D'Aversa, tecnico che lo ha fortemente voluto in Emilia lo scorso gennaio e che lo riabbraccerebbe volentieri in blucerchiato..

Altro nome che potrebbe salutare Milanello è Jens Petter Hauge. Il norvegese vorrebbe più spazio e per questo motivo il Milan potrebbe decidere di cederlo. Cifre comunque importanti per lui, dato che il club di via Aldo Rossi per farlo partire chiede una cifra tra i 12 e i 14 milioni di euro. Su di lui c'è l'interesse soprattutto di alcuni club tedeschi, su tutti quello dell'Eintracht.

Potrebbe salutare anche Tommaso Pobega che, nonostante una stagione super con la maglia dello Spezia, difficilmente avrà una chance in rossonero. Su di lui è forte l'Atalanta, che potrebbe portarlo a Bergamo e inserirlo nel già ottimo roster di centrocampisti a disposizione di Gasperini.