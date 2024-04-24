Stadio Milan, Riva: “Aspettiamo il progetto WeBuild, poi decideranno i club”

Durante l’evento “Il Foglio Sportivo“, organizzato dall’omonimo giornale questa mattina presso lo stadio San Siro, ha parlato insieme a Fontana, anche Martina Riva, assessore allo sport del Comune di Milano. Ecco le sue parole sullo stadio riportate da Tuttomercatoweb.
“Stiamo aspettando il progetto di WeBuild, poi le squadre decideranno. L’investimento di Milan e Inter qui di fianco sarebbe stato incredibile, ma si fa la conta con ciò che si ha e questo stadio è vincolato. Aspettiamo il progetto WeBuild col fiato sospeso. Cerchiamo di valorizzare i nostri bene, non dimenticando che San Siro deve diventare più inclusivo, altrimenti lo sport sarà solo storia qui”.