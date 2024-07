Siani: “Jovic o Abraham? Dipende dalla condizione fisica dell’inglese”

Intervenuto ad EuroCronache, Ferdinando Siani ha parlato del Milan e di quello che sarà il reparto offensivo dei rossoneri

Stefania Palminteri Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 17:46)

Intervenuto ad EuroCronache, Ferdinando Siani ha parlato del Milan e di quello che sarà il reparto offensivo dei rossoneri:

"I gol si pesano. Cioè io credo che la prima punta del Milan, qualsiasi essa sia, farebbe comunque almeno tra i 10 ed i 15 gol, perché giochi in una squadra che sostanzialmente è una big, che crea tantissimo, devi essere davvero orribile per attaccante per non arrivare a quantomeno 10 gol. Io credo che Morata, a 32 anni, sai che tipo di giocatore è, e non credo sia quel tipo di giocatore che ti faccia fare la differenza. Non è sicuramente un attaccante che ti porterà a vincere il campionato, credo che si possa dire serenamente".

Il noto telecronista ha poi continuato: "Giroud, è vero che è arrivato ad un'età, andrà a giocare in MLS, quindi il mio ragionamento era: Giroud top, non Giroud che chiaramente sceglie di andare a giocare in MLS, è maggiore di Morata, perché oltre a segnare una quantità di gol che sarà simile a quella di Morata, segna anche nelle partite importanti, decisive, e Morata secondo me non ha quella tipo di skill".

Infine, Siani ha concluso: "E Jovic, paragonato ad Abraham. Insomma, io voglio capire come sta Abraham. Io ho grandissimi dubbi sulla condizione fisica di Abraham. Le partite che ha giocato con la Roma, ha dimostrato di non aver recuperato, anzi, zero. Quindi tu vai a cambiare completamente un reparto offensivo prendendo due giocatori che sostanzialmente uno, si, è buono ma per vale quello che vale, mentre l'altro non sai cosa è. Jovic, quantomeno, nella sua mediocrità, non è un attaccante strepitoso, ma da vice riesce ad essere decisivo. In totale, secondo me, Morata ed Abraham, insieme, arriveranno a 20 gol".