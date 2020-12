Serie A – Cutrone potrebbe cambiare squadra, ecco chi lo cerca

MILANO – Non ingrana la stagione di Patrick Cutrone in viola. L’ex attaccante del Milan infatti nonostante il cambio di guida tecnica, della Fiorentina, con l’arrivo di Cesare Prandelli è rimasto una seconda scelta. Senza contare che il club viola è alla ricerca di una nuova punta in vista della prossima sessione di mercato invernale. Un arrivo che potrebbe chiudergli ulteriormente gli spazi. Il cartellino del giocatore è ancora del Wolverhampton e uno suo riscatto, in viola, in questo momento è altamente improbabile, ecco perché il nome della punta è finito al centro di voci e indiscrezioni. Una di questa la riporta il Secolo XIX, che scrive dell’interesse della Sampdoria per il calciatore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<