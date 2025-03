Saponara: “Allegri? Allenatore geniale, ha una grandissima personalità”

Vai nel canale Telegram del Milanista > Riccardo Saponara ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito a Massimiliano Allegri : :

"Lo definirei geniale, intuito e personalità fuori dal comune. Mi lanciò titolare per la prima volta in un derby, ma me lo disse solo dopo la rifinitura. Aveva colto la mia insicurezza e voleva togliermi pressione. Legge le persone e i calciatori come pochi: chi lo prende fa un affare".