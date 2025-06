Sandro Sabatini: “Max Allegri per Rafael Leao stravede tantissimo”

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni del canale Youtube di Andrea Longoni, in cui ha parlato del rapporto tra Leao e Allegri

"Vale per Allegri e per tutti gli altri allenatori. Va bene cambiare, ma con cura e rispetto delle proprie risorse e capacità umane, perchè se capiti nell'annata sbagliata sembrano più scarsi anche quelli bravi. Credo ci possa essere una forte rivalutazione di tutti. Su Maignan, Max si è esposto, con Leao sarà fatto lo stesso discorso: Max per Leao stravede tantissimo.