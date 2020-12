Sampdoria-Milan – La probabile formazione rossonera

MILANO – Si avvicina il posticipo della decima giornata della Seria A, Sampdoria-Milan, che si giocherà sul campo del Ferraris. Stefano Pioli non cambia modulo, questo è certo, così come praticamente sicure le assenze di Ibrahimovic, Leao e Kjaer. Gabbia sarà chiamato a sostituire il centrale danese, al fianco di Romagnoli. Theo Hernandez e Calabria i terzini. A centrocampo torna titolare Bennacer, con l’insostituibile Kessie. Davanti i tre trequartisti saranno: Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge, confermato dopo l’ottima partita di Europa League. Punta, Ante Rebic. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Milan (4-2-3-1) Probabile Formazione: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessi; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All.: Pioli.