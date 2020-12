Sampdoria-Milan – La probabile formazione blucerchiata

MILANO – Pensa al 4-4-2 Claudio Ranieri. Sampdoria-Milan si avvicina e il tecnico dei blucerchiati è alle prese con qualche dubbio di formazione tra attacco e difesa. Dietro dovrebbero spuntarla Yoshida e Tonelli, nonostante il recupero di Omar Colley. Il giapponese e l’ex Empoli e Napoli sono la coppia a cui si è affidato più spesso in questo inizio di stagione e alla fine l’allenatore romano dovrebbe scegliere per la soluzione più collaudata. In attacco invece, spazio a Gabbiadini, che dovrebbe partire dal primo minuto al Ferraris. L’attaccante ha recuperato ed è pronto per l’esordio stagionale tra i titolari. Al suo fianco? Ovviamente Quagliarella. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Sampdoria (4-4-2) Probabile Formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri.